Dez anos após abertura de processo, Justiça decreta nova prisão de químico industrial investigado em esquema de adulteração de leite

Operação na fábrica da Dielat, em Taquara, ocorreu no dia 11. Duda Fortes / Agencia RBS

A Justiça gaúcha decretou nova prisão do químico industrial Sérgio Alberto Seewald, conhecido como "Alquimista" e "Mago do Leite". O pedido havia sido feito na semana passada pelo Ministério Público estadual e refere-se ao processo a que Seewald responde do ano de 2014. O químico foi preso no último dia 11, durante a 13ª fase da Operação Leite Compensado, em que ele é suspeito de participar de esquema que adulterava produtos lácteos estragados para disfarçar a má qualidade dos itens na fábrica Dielat, em Taquara, na Região Metropolitana.

A nova prisão decretada pela Justiça refere-se à 5ª fase da operação, ocorrida há 10 anos. Na época, ele foi detido pelas mesmas práticas de adulteração do leite no município de Imigrante, no Vale do Taquari. O químico chegou a ficar preso por seis meses. Porém, um habeas corpus autorizou Seewald a responder ao processo em liberdade, desde que não atuasse na área de laticínios. Ele também teve outras condicionantes impostas, como se apresentar mensalmente à Justiça e não se ausentar da Comarca de Teutônia sem prévia autorização judicial nem faltar aos atos do processo.

A decisão de agora é da juíza Patricia Stemar Netto, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Teutônia, onde o processo tramita desde 2014 contra 14 réus, ainda sem condenações. No despacho desta segunda-feira (16), a magistrada destaca que "havia determinação expressa de que o réu (Seewald) não poderia atuar no ramo lácteo, entenda-se, em qualquer setor, inexistindo exceções à ordem judicial" e ressalta que "não só o réu descumpriu, como foi novamente preso em operação deflagrada pelo Ministério Público com repercussão nacional, cometendo o mesmo crime, qual seja, adulteração de leite e derivados".

No novo pedido de prisão, a juíza destaca que o réu "usou a artimanha de mascarar suas ações (formulações junto à empresa Dielat) através de empresa aberta propositalmente em nome da esposa". Cita ainda que "sem autorização expressa do juízo, o réu mudou-se do domicilio da culpa, ao arrepio do Poder Judiciário".

A juíza Patricia Stemar Netto justifica que "a conduta reiterada do réu em perpetrar os mesmos crimes, utilizando os seus conhecimentos técnicos para fraudar leite e derivados, coloca em risco a ordem pública nacional e internacional, posto que há informações veiculadas na impresa de que a empresa onde o réu atuava exportava produtos para outros países".

A reportagem de Zero Hora entrou em contato e aguarda contraponto da defesa de Sérgio Alberto Seewald, referente ao novo pedido de prisão.