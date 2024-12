Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é condenado por fazer gesto racista no Senado

A sentença é assinada pelo juiz David Wilson de Abreu Pardo, da 12ª Vara do Distrito Federal, que considerou que o gesto foi intencional e apontou como agravante o cargo ocupado na época por Filipe Martins, no alto escalão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A reprodução de uma manifestação supremacista branca, por agente público de hierarquia funcional elevada, via sistema público de comunicação (a TV e canal oficial da internet do Senado Federal), pode aumentar o nível de preconceito e discriminação contra os grupos sociais alvo e legitimar atos subsequentes cada vez mais gravosos”, escreveu o magistrado.

O episódio aconteceu em 2021. Filipe Martins estava sentado atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quando foi filmado fazendo o gesto que foi lido como reprodução das letras ‘W’ e ‘P’, em referência à expressão White Power — Poder Branco, em inglês.

Quem é

Nascido em Sorocaba (SP), Martins viveu entre 2011 e 2013 em Pelotas, no sul do Estado, onde cursou parte do bacharelado em Relações Internacionais. Mais tarde, tornou-se diretor de assuntos internacionais do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018, por indicação do filósofo Olavo de Carvalho, de quem foi aluno, e aproximou-se dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro.