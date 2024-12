Após mais de quatro anos, consumidores gaúchos voltarão a ser representados na Agergs

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) vai ganhar um novo conselheiro nos próximos dias . O advogado e sociólogo Lucas Salomón Silva Fuhr foi nomeado para compor o conselho superior do órgão.

A publicação consta no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (17). O nome dele foi indicado pelo governo gaúcho para ser o representante dos consumidores .

Fuhr já foi diretor do Procon do Rio Grande do Sul, secretário-adjunto de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Ouvidor-Geral do Estado. Também foi candidato a deputado estadual pelo PSDB em 2022.