Sancionada lei que permite cobrar por uso de banheiros públicos em Porto Alegre

A cobrança poderá ocorrer em metade dos sanitários de espaços públicos que tenham finalidade de exploração comercial e que são geridos pela prefeitura ou cuja gestão tenha sido repassada para a iniciativa privada. Se enquadram nestas características os banheiros públicos da orla do Guaíba, do Mercado Público, do Parque da Redenção e da Praça da Alfândega.