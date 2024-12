Reabertura da Usina do Gasômetro é adiada

A Usina do Gasômetro está fechada desde novembro de 2017

Não vai ter mais festa nesta segunda-feira (16) . Depois de sete anos, a Usina do Gasômetro teria suas portas abertas em Porto Alegre.

A comemoração estava agendada para as 18h, mas a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa informa que o espetáculo artístico foi cancelado. Uma grande comemoração artística estava sendo organizada. A ideia era marcar a entrega da revitalização.

A obra já está pronta. Faltam apenas alguns ajustes, mas nada que impediria a reabertura. Porém, a prefeitura decidiu que a reabertura irá ocorrer em 1º de janeiro , durante a transmissão de cargo do primeiro para o segundo mandato de Sebastião Melo.

Mesmo com a retomada das atividades no prédio de 1928, o imóvel não poderá ficar aberto de forma permanente. Ainda não há equipe de manutenção e segurança contratada.

Antes de lançar a contratação de uma empresa que ficará responsável por gerir o espaço, a prefeitura, através da Secretaria Municipal da Cultura, irá produzir e autorizar eventos. O South Summit e as comemorações do aniversário de Porto Alegre são algumas das atrações que já são previstas para o local.

A restauração do prédio foi iniciada em janeiro de 2020 e deveria ter sido concluída em março de 2021. A Usina do Gasômetro está fechada desde novembro de 2017, por causa da falta de atualização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).