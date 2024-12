Primeiro avião pousa em parte da pista reaberta no Salgado Filho e piloto relata problema

Desde as 8h desta segunda-feira (16), o aeroporto Salgado Filho voltou a ter seus 3,2 mil metros de pista liberados para pouso e decolagens das aeronaves . Quarenta e quatro minutos depois, o primeiro avião já fez uso do novo asfalto, fazendo uma aterrissagem pela cabeceira 11 - localizada ao lado da BR-116.

Após tocar o solo, o piloto relatou para a torre de comando do Departamento do Controle do Espaço Aéreo (Decea) que identificou três depressões na pista . Elas geraram impacto durante a frenagem da aeronave.

- Condições de drenagem da pista 11 boas. Porém, as junções do asfalto que passaram por manutenção deram bastante impacto nos freios. Três depressões, após o toque (do avião na pista). A gente sentiu bastante o impacto das três depressões no asfalto - diz o profissional, em áudio captado pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.