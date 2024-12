Posse de Sebastião Melo será na Usina do Gasômetro

A Usina do Gasômetro está fechada desde novembro de 2017

O prefeito Sebastião Melo tomará posse para o seu segundo mandato em cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro, na Usina do Gasômetro. A ideia da prefeitura era realizar o evento na orla do Guaíba e o término da obra de recuperação deste espaço cultural veio a calhar.