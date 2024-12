Novo trecho da duplicação da BR-116 será liberado na próxima semana

Com nova entrega, ainda resta entregar 43km de pista duplicada entre Guaíba e Pelotas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um novo trecho da duplicação da BR-116 será liberado ao tráfego na próxima semana, em Guaíba. Serão mais seis quilômetros que passarão a ser usados.

A obra estava praticamente pronta. Porém, faltava fazer a conexão do trecho novo com o que já era utilizado, além da sinalização da pista.

Uma empresa que executa serviços para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na região está finalizando o serviço. Até abril, a obra entre Eldorado do Sul e Barra do Ribeiro era de responsabilidade do Exército.

Porém, com a enchente de maio, o Comando Militar do Sul destinou suas equipes para ajudar os municípios atingidos. Com a duplicação parada nesta região, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o batalhão das Forças Armadas decidiram encerrar a parceria.

A autarquia federal informa que uma nova empresa será contratada, a partir do primeiro semestre do ano que vem, para concluir a duplicação nos sete quilômetros restantes que o Exército não chegou a finalizar. A expectativa é que, quando a duplicação for retomada no trecho, serão necessários 12 meses de trabalho.

Com esta nova entrega, a duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, terá aproximadamente 170 quilômetros do trecho liberado. Isso representa 80% da pista já em uso.

Ainda restam entregar 43 quilômetros duplicados. Destes, pouco mais de 10 quilômetros ficam em Guaíba, na região do bairro Pedras Brancas.