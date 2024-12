Aerolíneas Argentinas decide adiar retorno de voos a Porto Alegre

Os pousos e decolagens ocorrerão a partir de 3 de março. A compra está disponível nos sistemas das agências de viagens e no site da Aerolíneas Argentinas. Em setembro, a empresa havia anunciado que os voos recomeçariam em 3 de janeiro .

Seriam cinco viagens por semana em cada um dos sentidos, nas terças, quartas, sextas, sábados e domingos. Agora, a companhia aérea informa que serão seis voos. De acordo com o chefe comercial da Aerolíneas Argentinas, Ivan Blanco Cadahia, esse adiamento ocorreu "por aspectos operacionais".

Os passageiros que já haviam adquirido passagens para janeiro estão sendo reacomodados em aviões de companhias aéreas com as quais a companhia aérea tem acordo. A empresa não chegou a informar quantos bilhetes chegaram a ser comercializados.

Demais voos

A partir de 19 de dezembro, o aeroporto Salgado Filho voltará a receber voos internacionais. A Copa Airlines estará retomando a rota direta para a Cidade do Panamá, que terá frequência de três vezes por semana. Já em janeiro, a Latam voltará a oferecer voos para Lima, no Peru, e Santiago, no Chile.