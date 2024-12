Estudo do trem entre Porto Alegre e Gramado é concluído

Quando forem viabilizadas, viagens serão feitas a 130km/h entre Porto Alegre e Gramado Lucas Amorelli / Agencia RBS

O projeto que pretende resgatar as viagens de trem entre Porto Alegre e Gramado teve uma etapa concluída. Por solicitação do governo federal, as empresas envolvidas na ideia desenvolveram um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

Agora, o projeto trará também uma análise mais detalhada dos impactos da obra no seu futuro traçado de 84km/h. Ainda nesta semana, o estudo será entregue ao governo do Estado, junto com todo o projeto.

Apresentada em abril, a proposta sofreu uma interrupção após a enchente de maio. O projeto foi retomado em setembro.

O próximo passo é a autorização que o governo gaúcho precisa dar. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, essa aprovação será concedida.

Essa garantia virá da Secretaria Estadual de Logística e Transporte (Selt). Em paralelo, o governo irá enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei a fim de dar um maior amparo legal para estes empreendedores e outros que queiram desenvolver propostas privadas no Estado.

Quando a tramitação for iniciada, as empresas vão protocolar o projeto na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Depois disso, um termo de referência será publicado para que seja desenvolvido o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Esse levantamento apontará um detalhamento dos custos, impactos ambientais, entre outros pontos. A proposta, desenvolvida há dois anos, é capitaneada pela RG2E Engenharia Consultiva, que atua em projetos de metrôs e ferrovias de passageiros; pela STE Engenharia, com experiência em projetos de infraestrutura; e pela BF Capital, que atua na captação de investidores.

Mais do projeto

A ideia é que a viagem seja feita em pouco mais de uma hora, a 130km/h, fugindo dos congestionamentos das rodovias da Região Metropolitana. O sistema foi concebido para captar um mínimo de 10% dos turistas que sobem a Serra em direção a Gramado e Canela.

Três traçados foram estudados. O caminho mais curto foi escolhido. Saindo da região do aeroporto Salgado Filho, o trem passaria por áreas rurais de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Parobé, Araricá, Nova Hartz e Santa Maria do Herval, chegando a Gramado.

Na primeira avaliação feita, não haverá pontos de parada. Porém, se os estudos complementares apontarem que uma região possa potencializar o investimento, uma estação intermediária poderá ser criada.

A ideia é que o trem tenha viagem a cada hora, entre 7h e 9h. A partir das 10h, as partidas ocorreriam sempre em 30 minutos, até as 22h.

Cada viagem poderá transportar até 250 passageiros. Se for viável, durante o final da noite e madrugada, a linha poderá ser usada para o transporte de carga.

Somente em desapropriações, o cálculo estimado indica que serão investidos 10% do total previsto para o desenvolvimento do projeto.

Mas o principal desafio será vencer os 800 metros de desnível da Serra. Para que o trem consiga ter capacidade de passar pela região, a inclinação ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros.

Uma lei federal de 2021 estimula empresas, com autorização dos governos, a desenvolverem projetos, realizar obras e fazer a operação de linhas de transporte ferroviário. Se o projeto for aprovado, a concessão poderá ter até 99 anos, segundo a lei federal.