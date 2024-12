Quando o intervalo entre os trens da Trensurb será reduzido?

— A questão crucial na redução do intervalo entre os trens é a energia. Nós vamos restabelecer o sistema no dia 24, com intervalo de 12 minutos. Entre janeiro e fevereiro, é um período de queda de demanda, quando as viagens em horário de pico já aumentavam para 12 minutos. A nossa ideia é que, em março, com as melhorias que vierem até lá, a gente consiga reduzir (as viagens) para 10 ou até 8 minutos - projeta Garcia.