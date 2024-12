Trecho 2 da orla do Guaíba não deve ter obras antes de 2027

Proposta foi apresentada em 2023, mas está sendo alterada Cheetah Capital / Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre decidiu ampliar em mais 12 meses a realização do projeto que pretende repassar o trecho 2 da orla do Guaíba para a iniciativa privada. O contrato com a São Paulo Parcerias, que está fazendo a estruturação do edital de concessão, foi ampliado até novembro de 2025.

Depois da enchente de 2023, a prefeitura já havia decidido adaptar a construção. O motivo do novo adiamento é a necessidade de ajustar o projeto após a cheia de maio.

- (O adiamento ocorreu) Para dar continuidade ao projeto. Está sendo adaptado com a nova cota de inundação - destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Com a conclusão do projeto no ano que vem, o material passará por audiência pública, revisões, publicação da licitação e realização do leilão. Esse trâmite tem grandes chances de ocorrer ao longo de 2026.

Dessa forma, as obras poderão ser iniciadas durante o ano seguinte, mas há grandes chances desses prazos serem ampliados. A área de 134 mil metros quadrados, na beira do Guaíba, está localizada entre o Arroio Dilúvio e a Rótula das Cuias.

Mesmo com as adaptações necessárias, a prefeitura não abre mão da necessidade de construção de um centro de eventos, com capacidade para 10 mil pessoas. Também estão previstos um anfiteatro, uma marina pública e um farol-mirante.

Proposta vencedora