Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 05 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O momento é dinâmico o suficiente para ser de seu gosto, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo que, mesmo dispersas e aparentemente sem importância, se costuradas com sabedoria dariam bons resultados.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Que tudo se apresente diferente do que você desejaria não quer dizer que tudo deva ser desagradável à sua alma, porque, olhando bem, não tem nada de muito errado acontecendo, muito pelo contrário até. Aproveite.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Você sabe, por experiência, que na vida tudo acontece junto e ao mesmo tempo, e nem sempre há discernimento suficiente para separar o joio do trigo. Nesta parte do caminho o discernimento é mais necessário do que nunca.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O momento expressivo continua, mas com menos força do que nos dias anteriores, o que significa, na prática, que sua alma vai precisar tomar um pouco de distância das pessoas e ficar à sós para fazer as devidas reflexões.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

O fator humano complica e simplifica ao mesmo tempo, não há como deixar de aceitar que nossa humanidade seja um ingrediente de difícil manejo, mas que, ao mesmo tempo, é imprescindível para todos os empreendimentos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Sempre haverá certos riscos em todos os projetos e empreendimentos, mas se você se focar mais naquilo que for perigoso em vez de se concentrar nos objetivos maiores a ser realizados, então nunca fará nada.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Enquanto você se aproximar às pessoas que, como rara exceção, andam se dando bastante bem, poderá aproveitar um pouco desse sucesso para dar impulso às suas pretensões também. Tudo de maneira muito positiva.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O ponto de equilíbrio entre tudo que foi conversado e aquilo que poderá ser realizado é muito difícil de sustentar, e as pessoas tendem a se inclinar mais para o lado das promessas do que da ação. Um erro.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Uma coisa é você apoiar e motivar quem precisa entrar em ação, outra diferente é você se movimentar assim para se esconder atrás da pessoa que ficará na linha de frente, recebendo todo o impacto das críticas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Coloque ordem no seu dia a dia, naqueles movimentos que de tão habituais são também normalmente desconsiderados, porque feitos no automático. Saia do automático, abrace a causa de melhorar seu dia a dia.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Faça algo divertido, algo que seja entretido não apenas para você em particular, mas que motive as pessoas a acompanhar você nesse movimento também. Agora é hora de leveza e de alegria, virtudes essenciais.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03