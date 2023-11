As recentes chuvaradas que assolaram Porto Alegre levaram a prefeitura a fazer alterações no projeto do trecho 2 da orla do Guaíba. Previsto para ser concedido à iniciativa privada em 2024, o empreendimento situado entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio terá elevação no terreno. Com isso, a cota de inundação, atualmente em 3 metros, será elevada no local para 3m30cm.