Câmara de Porto Alegre recorre ao STF para tentar derrubar liminar que suspende votação do pacote de Melo

Vereadores no plenário da Câmara de Porto Alegre durante convocação extraordinária para votação de projetos do Executivo. Renan Mattos / Agencia RBS

A procuradoria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre entrou, nesta quinta-feira (9), com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar a liminar que suspendeu a votação do pacote do governo Sebastião Melo (MDB).

A medida ocorre um dia após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidir manter a liminar e rejeitar a proposta da presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), que buscava realizar a votação de três projetos do pacote sem a realização prévia de audiências públicas.

O objetivo, portanto, do recurso à instância superior é eliminar a exigência de execução de audiências públicas antes da votação dos projetos.

— Entramos com um recurso, um agravo, foi indeferido e agora ingressamos com outro, para uma instância superior. É um pedido de suspensão da liminar junto ao STF. A motivação é porque a matéria é constitucional. As audiências vão acontecer. A grande questão é que não tem a necessidade de ser antes, mas sim em qualquer momento. A audiência pública é um instrumento que pode ser solicitado para projetos, mas não há, no rito, um momento específico para a realização de uma audiência — argumenta a presidente da Casa.

Ao negar o pedido da Câmara de retomar as votações, no entanto, o Tribunal de Justiça do RS destacou que as audiências precisam ocorrer 30 dias após o protocolo administrativo.

"Embora a Câmara de Vereadores afirme que postergar a votação dos projetos de lei trará dano grave e prejuízo irreparável ao interesse público, não se pode deixar de ter em mente que o artigo 103 da Lei Orgânica estabelece que a audiência pública deve ocorrer em 30 dias após o protocolo administrativo, prazo curto, a afastar a afirmação de grave dano e prejuízo ao erário", diz trecho da decisão, publicada na quarta-feira (8).

A movimentação diz respeito à votação de projetos que extinguem a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), transformam o conselho deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em órgão consultivo e redesenham o secretariado.

Audiências públicas

Após a Justiça manter a liminar que havia sido ajuizada pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), a Câmara Municipal marcou, nesta quinta-feira, as datas das audiências dos três projetos. Os documentos com o cronograma dos encontros, assinados pela presidente da Casa, foram obtidos pela reportagem. Confira:

Transformação do conselho deliberativo do Dmae em órgão consultivo: audiência pública está marcada para às 9h do dia 20 de janeiro de 2025, conforme documento assinado pela presidente na Câmara às 17h21min desta quinta-feira.

audiência pública está marcada para às 9h do dia 20 de janeiro de 2025, conforme documento assinado pela presidente na Câmara às 17h21min desta quinta-feira. Extinção da Fasc: reunião pública deve ser feita em 20 de janeiro, com início marcado a partir das 19h.

reunião pública deve ser feita em 20 de janeiro, com início marcado a partir das 19h. Mudanças no secretariado: assim como a deliberação sobre a Fasc, sessão deve acontecer após as 19h do dia 20 de janeiro.

A comunidade pode participar, mediante inscrição no site: audienciaspublicas.camarapoa.rs.gov.br. Também é possível acompanhar a discussão pelo YouTube e pelo site camarapoa.rs.gov.br/institucional/tvcamara.

O que diz a Câmara

Sobre os três projetos de lei remanescentes do pacote de mudanças administrativas, a Prefeitura de Porto Alegre informa que apresentará as propostas em audiências públicas, a serem convocadas pela Câmara Municipal.

Já a procuradoria da CMPA entrou nesta quinta-feira (09/01), com novo pedido de recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para suspensão da referida liminar.