Liminar suspende votação de pacote de Melo na Câmara de Porto Alegre

Vereadores no plenário da Câmara de Porto Alegre durante convocação extraordinária para votação de projetos do Executivo.

A votação do pacote do governo Sebastião Melo (MDB) foi interrompida nesta segunda-feira (6) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre por uma decisão da Justiça. Em despacho assinado às 15h48min, o juiz Jose Luiz Leal Vieira determinou realização de audiências públicas antes da votação do pacote que extingue a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), transforma o conselho deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em órgão consultivo e redesenha o secretariado.