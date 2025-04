Vereador suspeito de compra de votos em Caraá é preso pela Polícia Federal

Investigação

Logo após a eleição, o GDI obteve cópias de diálogos por WhatsApp entre moradores de Caraá e o vereador. Em uma das conversas, uma eleitora se oferece para conseguir dois votos em Fabiano (dela e de uma amiga), desde que ele consiga ajuda. Fabiano pergunta "Quanto?", ela responde "300" para ela. O candidato baixa a oferta para R$ 300 pelos dois votos, e ela aceita. Depois exibe o Pix recebido em nome dele. A reportagem conversou com a eleitora, que confirma ter recebido o dinheiro do vereador.

Eleitores relatam o que receberam por vender votos

O Ministério Público cogita propor a suspensão do processo judicial aos vendedores de voto que colaboraram com a investigação.

O pedido de prisão do vereador foi formulado pela PF após eleitores terem se queixado de que Fabiano Santos os procurou, questionando por que tinham prestado depoimento no inquérito policial e o que disseram. A atitude foi considerada coação de testemunhas e a Justiça determinou a prisão preventiva. A pressão teria sido exercida após as reportagens do GDI.