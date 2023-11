Em pouco mais de dois meses, Porto Alegre precisou contar com o sistema de proteção contra as cheias. Ele foi construído na década de 1970 e é composto por 14 comportas de metal, além do muro da Mauá, que complementam uma barreira de 24 quilômetros de diques externos e internos, amparados por 23 casas de bombas elétricas que devolvem a água ao estuário.