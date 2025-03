Fraternidade e ecologia integral

Os dons da natureza, a beleza das culturas, a promoção da justiça social, o esforço pelo bem comum, o cuidado pelo planeta, a paz tão desejada e necessária são também sinais do Reino anunciado e testemunhado por Jesus de Nazaré. Há certamente uma conexão inseparável entre a fé cristã e a busca dos valores que contribuem para a construção do Reino de Deus. Por isso, a cada ano, durante o tempo da Quaresma, a Igreja do Brasil propõe um itinerário de estudo, reflexão e oração sobre uma temática de relevância pública que necessita de atenção e, consequentemente, de conversão pessoal, comunitária e social. A temática proposta a cada ano encontra repercussão nas tradicionais práticas quaresmais: a oração, a esmola e o jejum. São Leão Magno mostra como essas três práticas atingem de modo profundo os três principais relacionamentos do ser humano: com Deus, pela oração; com a natureza criada, pelo jejum; com o próximo, pela esmola.