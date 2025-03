Que seja quente ou frio, mas morno não

Já “morno” constituía o mais grave cenário do tato. Significava que eu me achava perdido , nem longe nem perto, sem noção do paradeiro.

Tristes as pessoas que não possuem um time, as pessoas que não fazem parte de uma torcida, as pessoas que não emitem opinião, as pessoas que não têm coragem de enfrentar a unanimidade e se responsabilizar por aquilo que sentem, para os quais tudo falsamente basta.

A galeria mais ignominiosa e crudelíssima da Divina Comédia, obra máxima do italiano Dante Alighieri, não se encontra no inferno ou no purgatório, mas em uma ala chamada de Vestíbulo, no princípio do livro, em que são depositados os que não adotaram nenhuma posição durante a sua passagem pela existência. São as almas recusadas tanto por Deus como pelo Diabo, seres exatamente mornos, que não confessaram as suas verdades. O castigo é beber eternamente a água parada da chuva e comer lama, de costas para o céu, na contramão, ao mesmo tempo, do divino e do humano.