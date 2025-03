Juventude encara o Grêmio para corrigir rota e disputar segunda final seguida de Gauchão

Técnico Fábio Matias comandou o último treino Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

A "correção de rota" é uma expressão utilizada para descrever o processo de ajuste da trajetória de algo que esteja em movimento. Quando a bola rolar, neste sábado (1º), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude buscará, diante do Grêmio, uma mudança de direção. O Verdão quer ir no caminho de volta às boas atuações e bons resultados.

Para chegar à segunda final de Gauchão seguida, o Juventude precisa vencer por dois gols de diferença para confirmar a classificação no tempo normal. Em caso de vitória por um gol, decisão nos pênaltis.

— É um momento de correção de rota. Iniciamos a competição estadual com resultados expressivos, bons jogos, e por algum motivo a equipe deixou de produzir e caiu de rendimento. Isso eu considero normal pra uma equipe em formação. Então, dois jogos fora, contra o Grêmio e o jogo da Copa do Brasil, e não conseguimos atingir os nossos objetivos. Agora, passou, não controlamos mais isso, temos que pensar no próximo jogo em casa, com o apoio da nossa torcida, onde a gente consegue, e tivemos bons resultados até o presente momento, e com certeza tratando como uma decisão. É um momento de correção de rota — comentou Júlio Rondinelli, executivo do Juventude.

Nos últimos dois jogos, o Juventude perdeu para o Grêmio e para o Maringá. Foi uma semana dura em termos de resultado e desempenho. O começo no Gauchão criou uma perspectiva positiva para o Verdão. No entanto, as duas últimas partidas geraram desconfiança.

— Eu penso que nós apresentamos uma sequência de bons jogos e caímos de rendimento. Nesse instante, nós temos que recordar e praticar o futebol feito nos melhores momentos da competição. Ninguém ficou satisfeito, eu posso te garantir, prejuízo pro clube, prejuízo pra todos os funcionários que aqui estão, gostaríamos de repetir a campanha do ano passado, que foi chegar nas quartas de final, não foi possível, página virada. Vamos encarar o Grêmio como uma decisão, sabemos da nossa capacidade. Já vencemos o Grêmio em outro momento, mas vencemos em casa, e a gente tá pregando isso, os atletas realmente muito concentrados, sabendo que a gente tem que trabalhar e produzir nesse próximo jogo — disse Rondinelli.

Para o Juventude corrigir a rota na temporada, precisa vencer e voltar a apresentar um bom desempenho diante do Grêmio.

— Temos que ganhar o jogo, vencer duelo, se impor em casa, jogar com personalidade, mostrar e recuperar os bons momentos praticados há 15 dias pelo Juventude. Então, uma oscilação que você tem que identificar e atacar diretamente no ponto. O que temos que fazer é ganhar o jogo. Você sabe que a gente é bem objetivo, bem direto na postura. Sou um péssimo perdedor. E eu procuro contagiar os que estão ao meu redor com esse sentimento de péssimo perdedor — avaliou Rondinelli.

Conversa com o elenco

Quando a trajetória sai do caminho correto e dos bons resultados, a cobrança interna acontece. Com o Juventude não é diferente.