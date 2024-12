Conselheiro do Inter pede cancelamento da votação sobre debêntures

Inclusão do Beira-Rio no projeto de debêntures gera debate. Omar Freitas / Agencia RBS

Coordenador do movimento Sangue Colorado, o conselheiro Leonardo Aquino protocolou um pedido de cancelamento da reunião do Conselho Deliberativo do Inter que analisará a proposta das debêntures por parte da direção nesta segunda-feira (16).

Na solicitação, ele pede que não haja a sessão e que a gestão atualize informações sobre o contrato do clube com a Liga Forte União (LFU). Aquino também pede que a decisão pela inclusão do Beira-Rio como garantia na proposta da repactuação da dívida passe pelos associados.

Esse pedido é reforçado, inclusive, em caso de não acolhimento por parte da mesa diretora do conselho. O requerimento pede que, mesmo votado no CD e aprovado, este item específico seja levado a uma participação dos sócios.

A justificativa está no requerimento. "Pela primeira vez em sua história o Estádio Gigante da BeiraRio é oferecido em garantia de um negócio. Sinteticamente, firmado o contrato pretendido aprovar pela atual gestão e o Internacional perderá imediatamente a propriedade plena do Beira-Rio", escreve o conselheiro.

A direção garante que não há risco de perder o estádio, e que as três garantias anteriores (dinheiro do quadro social, verba de bilheteria e fundo de reserva) são suficientes para pagar as mensalidades das debêntures.

Há outro tema citado no requerimento. No documento, Aquino questiona um possível "pagamento da segunda parcela do contrato do clube com a LFU" (o primeiro ocorreu no início do ano, o segundo deveria ser no final). Mas isso não existe. É que, como houve uma reformulação deste documento, com a revisão da venda do percentual dos direitos de transmissão, reduzindo de 20% para 10%, não há nada a ser recebido.

— Como essa informação não foi oficializada pela gestão, não sabemos como acabou a negociação. Inclusive para fins de balancete financeiro. A gestão incluiu no orçamento R$ 218 milhões no orçamento, sendo metade recebida no início do ano e depois outras duas parcelas. Se não teve esse pagamento, como vai aparecer no balanço? Precisamos saber dessa informação — questiona Aquino.

A mesa diretora do CD analisará o tema. Segundo o presidente Gustavo Juchem, a definição ocorrerá até antes do início da sessão.