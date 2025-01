Show de Mano Lima e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Mano Lima se apresenta em Passo Fundo no sábado. Felipe Nogs / Agencia RBS

Autorama, drones, show de Mano Lima e stand up são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (16) no norte do RS.

Festa Campeira

Começou nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19) a Festa Campeira de Passo Fundo. O evento acontece no Parque de Rodeios da Roselândia Vitor Mateus Teixeira, e a programação conta com diferentes modalidades de tiro de laço.

O evento também conta com atrações artísticas e culturais, sempre às 22h30min. Na sexta-feira (17) acontecem os shows do Grupo Sul Balanço, Clóvis Mendes e Tchê Fandango, já no sábado (18) é a vez de João dos Santos e Grupo Campeiraço, Poncho Velho e Mano Lima subirem ao palco. O evento tem estrada gratuita.

Pista de Autorama

Pista de autorama é aberta ao público. Bella Città Shopping / Divulgação

O Bella Città Shopping está com duas grandes atrações para animar as férias de verão. Foi inaugurada no último fim de semana, na Praça de Alimentação, a maior pista de autorama do Rio Grande do Sul.

Com padrão internacional, a pista é de alto desempenho e projetada para competições profissionais, com capacidade para até oito carrinhos simultaneamente. Se você já possui um carrinho profissional, pode levá-lo para testar suas habilidades. O valor é R$ 30 para 15 minutos e R$ 50 para 30 minutos.

E até o próximo domingo (19), o shopping preparou experiências com drones para quem quiser ter a chance de pilotar e viver uma experiência diferente. A atividade acontece no 2º andar, das 13h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 13h às 16h, no sábado e domingo.

Brechó de Garagem

Nesta sexta-feira (17) e sábado (18) acontece uma edição especial do Brechó de Garagem em Passo Fundo. Pensado especialmente para quem quer renovar o armário com roupas de verão, a proposta do evento é trazer peças acessíveis, com preços até R$ 49,99, promovendo a economia circular e os negócios locais.

Serão dez brechós reunidos e mais de 2,5 mil peças infantis, masculinas e femininas, entre novas e seminovas, além de calçados, acessórios e brinquedos. O Brechó de Garagem acontece na Rua Ouro Preto, 295, todos os dias das 10h às 19h.

Rock Humor

Nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, acontece o espetáculo Rock Humor no Teatro do Sesc Carazinho. Marcio Meneghell e Disco Trio fazem um show diferente e imperdível, com muita comédia stand up e o melhor do rock dos anos 1970, 1980 e 1990. O ingresso custa R$ 33,25.