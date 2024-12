Inter monta plano para substituir destaques que podem ser vendidos na janela

Dirigentes do Inter já têm planejamento de reforços para 2025.

Em vias de perder Wesley , que tem uma proposta do Krasnodar, da Rússia, o Inter já tem um planejamento para substituir o atacante e os principais atletas do elenco . Até o momento, o departamento de futebol não avançou em conversas, mas analisa nomes de atletas que possam ser contratados para 2025.

— É o que estamos fazendo há dois ou três meses. Todas as posições que a gente sabe que tem destaque, que pode vir uma oferta ou algo que o clube que tenha que fazer, que é inevitável, nós já temos que ter "plano B". Pelo menos do ponto de vista técnico. Não o negócio fechado, mas tem que ter o (plano) "B" e o "C" — afirmou Barcellos em entrevista ao programa Sem Filtro na última quinta-feira (12).