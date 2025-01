Veja as duas formações treinadas por Roger Machado para o amistoso do Inter contra o México

Enner Valencia está cotado para ser o titular contra o México. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico do Inter, Roger Machado, treinou duas formações para o amistoso contra o México, nesta quinta-feira (16). Nas atividades da semana, o treinador trabalhou a equipe no 4-2-3-1, com Bruno Henrique no lugar de Bruno Tabata, e no 4-4-2, com Enner Valencia e Rafael Borré compondo a dupla de ataque.

Titular da meia direita na reta final do ano passado, Bruno Tabata foi vetado por conta de um problema muscular na coxa esquerda, e é dúvida para a estreia no Gauchão, contra o Guarany, no dia 22, em Bagé.

Também estão fora do amistoso por questões médicas o goleiro Rochet, com lesão no joelho esquerdo, o zagueiro Rogel, com lesão na mão esquerda, e o meia Gabriel Carvalho, que sofreu fratura em um dedo do pé esquerdo quando estava a serviço da seleção sub-20.

Na lateral esquerda, Roger não contará com Bernabei, que teve acertada a sua compra do Celtic-ESC, mas ainda trata dos trâmites finais para assinatura do seu novo contrato com o clube. Por isso, o treinador irá o improvisar no flanco esquerdo o lateral-direito Braian Aguirre. Já no gol, há uma disputa por posição entre Anthoni e Ivan Quaresma.

No setor ofensivo, conforme apurado por Zero Hora, foram treinadas duas formações. No 4-2-3-1, Roger utilizou Bruno Henrique como meia direita, função normalmente desempenhada por Bruno Tabata. Esta equipe teve a seguinte escalação: Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Braian Aguirre; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré.

Contudo, o treinador também fez um teste sacando Bruno Henrique e promovendo o ingresso de Enner Valencia, mudando o esquema para o 4-4-2, com o equatoriano formando a dupla de ataque com Rafael Borré. Nesta formação, a equipe for formada com: Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Braian Aguirre; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia e Rafael Borré.

As duas formações estão treinadas e aptas para serem utilizadas no amistoso. Roger entende que o 4-2-3-1, alicerce da boa campanha colorada no Brasileirão do ano passado, já está enraizado no grupo. Porém, o treinador deseja consolidar o 4-4-2, com Enner Valencia e Rafael Borré juntos, como uma alternativa de jogo.