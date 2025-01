Inter anuncia rescisão contratual com atleta do elenco feminino

Atacante deixa o Inter apenas com nove partidas.

O Inter comunicou, nesta quinta-feira (16), que a Yenny Acuña não faz mais parte do elenco feminino . As partes acertaram uma rescisão contratual.

Conforme o clube, o vínculo da atacante era válido até março de 2025. Yenny havia sido emprestada ainda em julho do ano passado pelo Colo-Colo.

Pelo Inter, ela disputou apenas nove jogos em 2024, antes de ser emprestada ao clube do Chile.

Confira a nota do Inter:

