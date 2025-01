Caxias busca virar a página  na estreia dentro do Centenário no Gauchão 2025

Meia Richard deve começar entre os titular pela terceira vez. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O torcedor do Caxias verá de perto a versão 2025 do Grená na temporada. Após uma excursão com dois jogos longe de Caxias do Sul, o time vai estrear em casa hoje, às 21h30min, diante do Brasil de Pelotas, um rival tradicional do interior.

Nas últimas cinco estreias no Estádio Centenário, a equipe teve duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No ano passado, o Caxias venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 1 na primeira rodada. Desta vez, o regulamento mudou e o time da Serra só encontrará sua torcida em seu terceiro compromisso na competição.

_ Todos os jogos são importantes, independente de jogar fora de casa ou dentro de casa. Acho que eles têm total importância pra gente, e, claro, com certeza queríamos ter voltado dessa excursão com seis pontos. Na medida do possível, conseguimos três, que são fundamentais pra gente _ declarou o meia Nicholas, que completou sobre a estreia no Centenário:

— Está todo mundo bastante ansioso de reencontrar o nosso torcedor. Já peço o apoio deles, que vai ser fundamental, pois é sempre muito difícil jogar contra o Brasil. Então, a gente está muito bem preparado, muito motivado para conseguir esses três pontos.

META OUSADA

O Caxias quer somar o quanto antes a pontuação necessária para chegar às semifinais. A tarefa é alcançar os 15 pontos, pela projeção da comissão técnica. Somente o primeiro de cada chave avança às semifinais, e o melhor segundo dos três grupos. Internamente, o grupo fala em buscar a vaga antes da última rodada da primeira fase.

— Temos um cálculo que a gente faz dentro do nosso vestiário, mas acho que quanto mais pontos a gente somar, vamos ter essa chance de poder classificar antes. Estamos com essa ideia de tentar até classificar antes da última rodada. Temos que virar a página rápido (depois da derrota para o Grêmio). São etapas que a gente vai passando e não tem tempo pra lamentar — destacou o meia.

FATOR MENTAL E FÍSICO

Com a lesão do meia Tomas Bastos na véspera do começo do Gauchão, Nicholas foi o escolhido para começar o Estadual entre os titulares. Ele marcou o gol da vitória diante do Monsoon na abertura da competição. Depois, o time enfrentou o Tricolor e teve dois tempos distintos. O meia Grená garante que a goleada sofrida na capital não vai abalar o grupo para enfrentar o Xavante.

— Não vai influenciar, na minha visão foram dois tempos distintos que a gente teve dentro da partida, acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, muito bom da nossa parte, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e acabamos que a gente tomou um gol muito cedo no segundo tempo, tivemos erros que buscamos corrigir - analisou o jovem, que também projetou um jogo mais físico contra o Brasil:

— Vai ser um jogo muito difícil, um jogo da parte física também, só que a gente tá muito bem preparado, estamos muito bem fisicamente, tecnicamente. Então acho que isso não vai ser problema, temos que estar concentrado psicologicamente e mentalmente, pra fazer um grande jogo e conquistar essa vitória diante do nosso torcedor.

ESTREIAS EM CASA

GAUCHÃO 2024

Caxias 2x1 Grêmio

Gols: Tomas Bastos (C), Álvaro e Gustavo Martins (G)

GAUCHÃO 2023

Caxias 1x2 Grêmio

Gols: Peninha (C), Bitello (G) e Luis Suarez (G)

GAUCHÃO 2022

Caxias 1x1 São José

Gols: Giovani Gomez (C) e Crystopher (SJ)

GAUCHÃO 2021

Caxias 3x1 Aimoré

Gols: Ivan (3x)(C), João Denoni (A) e Janeudo (A)