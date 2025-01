Clássico Ca-Ju 289 tem mudança de horário confirmado pela FGF

Caxias e Juventude se enfrentam no próximo sábado (1º). Porthus Junior / Agencia RBS

O clássico entre Caxias e Juventude, pela quarta rodada do Gauchão, no próximo sábado (1º), teve mudança de horário confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Será às 20h30min, no Estádio Centenário. Anteriormente, o jogo estava marcado para as 21h30min.

Os ingressos já estão à venda. Há um lote promocional disponível até sábado, ao meio-dia, no valor de R$ 50 para ambas as torcidas. No setor social e cadeiras, o ingresso custa R$ 70 para a torcida grená.

Depois do meio-dia de sábado, data do jogo, os valores das entradas mudam. A arquibancada custará R$ 100 para ambas as torcidas e R$ 120 cadeiras e social.

No ano passado, os dois times empataram em 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi. Os últimos quatro clássicos terminaram empatados. O último vencedor foi o Juventude, 2 a 0, em 2020, pelo Campeonato Gaúcho.