Conheça Gi Santos, reforço do Inter que já jogou em cinco países; assista ao podcast

Gi Santos atuava no Torrense, de Portugal . Ela já atuou também em clubes da Noruega, Colômbia, Turquia, além do Brasil, onde iniciou a carreira.

No episódio, ela detalha a trajetória fora do Brasil, que fez com que aprendesse a falar quatro idiomas. Além disso, analisa as posições em que se sente confortável em jogar, inclusive como atacante.