As atrações que Quinteros pode escalar no Grêmio

Fica a expectativa para a utilização do jovem Gabriel Mec por alguns minutos.

O técnico Gustavo Quinteros deve promover mudanças importantes para o Grêmio pegar o Monsoon em Novo Hamburgo na noite desta quarta-feira (29). O gramado do Estádio do Vale ficou desgastado após São José e Inter, bastante pesado devido à chuva que caiu. Alguns prováveis jogadores a serem preservados são João Pedro, Jemerson, Villasanti, Pavon e Braithwaite . Talvez o treinador gremista opte por tirar outros titulares que vinham jogando. Até porque é importante fazer testes na escalação, já que Quinteros ainda está conhecendo o elenco.

Resta saber se Cuéllar vai estrear. Talvez seja melhor colocar o colombiano contra o São Luiz, na Arena, no sábado (1º). Assim como Thiago Volpi, que pode aparecer na escalação no final de semana se estiver regularizado no BID.