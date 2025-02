O novo teste que Roger pode fazer no Inter

No duelo contra o Monsoon, Roger Machado terá mais uma oportunidade de testar Borré e Valencia juntos . Jogadores desse quilate precisam ser acomodados. Wesley e Alan Patrick estão fora de combate.

O duelo deste sábado no Beira-Rio poderia ser uma boa oportunidade de colocar Yago Noal como substituto do camisa 10, que se recupera de entorse no tornozelo deve ter condições de voltar na fase semifinal. Chance de ouro para o guri.