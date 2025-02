As mexidas que Quinteros pode fazer no Grêmio

Treinador gremista já pensa na estreia na Copa do Brasil, no dia 19.

Mirando a estreia na Copa do Brasil contra o São Raimundo, em Roraima, o técnico Gustavo Quinteros pode preservar jogadores na última rodada do Gauchão contra o Ypiranga, no sábado (15). A vaga no grupo B já está garantida. Mesmo que difícil, ainda vai brigar pelo primeiro lugar geral. Mas um time alternativo em ação não pode ser descartado.