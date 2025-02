O claro objetivo do Inter em Ijuí

Vencer em Ijuí é fundamental para ficar à frente dos demais. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter entra em campo contra o São Luiz nesta quarta-feira (12) focado na busca pela melhor campanha da fase classificatória do Gauchão. Na última rodada, o Colorado pega o Monsoon no Beira-Rio. A lógica é projetar um resultado positivo contra o time novato no Estadual. Por isso, vencer em Ijuí é fundamental para ficar à frente dos demais.

Só que não é barbada. O Rubro está sem perder desde julho de 2022. Ao todo, 32 jogos com 18 vitórias e 14 empates. E o Inter ainda vai ter que ficar de olho nos pontos que o Juventude somará nas partidas contra Avenida e Pelotas fora do Alfredo Jaconi. É fazer a sua parte e secar.

Roger Machado deve mandar a campo força máxima. Thiago Maia é a baixa. Página virada. Vai jogar com Neymar no Santos. É o momento de ir com tanque cheio no Gauchão. Com o Inter ficando em primeiro lugar na classificação geral, a chance de um Gre-Nal na semifinal diminui. Tudo aponta que o segundo colocado com melhor campanha será o Caxias.