Estádio do Vale receberá jogos da dupla Gre-Nal em dias seguidos: “Gramado está 100%”, diz dirigente

Novo Hamburgo viverá um momento histórico nesta semana. Em um intervalo de praticamente 24 horas, Grêmio e Inter jogarão na cidade.

A logística do Estádio do Vale para receber São José x Inter nesta terça-feira (28), e Monsoon x Grêmio na quarta (29), envolverá toda uma preparação antes, durante e depois dos dois dias de jogos pelo Gauchão 2025.

Antecedendo qualquer partida no estádio, o Novo Hamburgo realiza um tratamento na grama, faz pintura e drenagem no campo. Para as duas partidas da terceira rodada do Estadual, não será diferente. O que muda é o espaço curto entre os eventos.

— O mesmo preparo que está tendo hoje (terça-feira) será feito amanhã (quarta). É o mesmo processo, vamos tapar buracos do gramado se abrirem, vamos molhar de três a quatro vezes por dia, como sempre. A diferença é que teremos mais trabalho, mas estamos felizes por receber dois grandes nomes do Estado — disse o vice de marketing do Novo Hamburgo, Lucas Martin.

Já o presidente do Novo Hamburgo, Jerônimo Freitas, ressalta que o gramado está pronto para receber os dois confrontos pelo Campeonato Gaúcho.

— A gente vive o melhor momento do clube em relação à infraestrutura do gramado. A gente conseguiu esse ano trabalhar muito forte pra deixar o gramado 100% — relatou.

O Estádio do Vale já estava se preparando para receber Monsoon x Grêmio na quarta (29). Porém, conforme solicitado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na sexta (24), o local também sediará São José x Inter, um dia antes, por problemas de estrutura no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

A partir desta solicitação, o Novo Hamburgo, que foi pego de surpresa, precisou se organizar para receber os dois duelos em sequência, e sabe que isso poderá ser desgastante para o campo.

— Vamos ver o prejuízo na quinta-feira (30). Mas confiamos que o gramado suportará bem os dois jogos — falou Martin.

