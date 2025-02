Contratações mudam a fotografia do Grêmio

O fim do ciclo de contratações da janela do Gauchão mostra um Grêmio com uma fotografia bem diferente. Wagner Leonardo chegou do Vitória para reforçar a zaga. Luan Cândido chega para ser lateral-esquerdo. Mas também pode ser utilizado na zaga. Até porque, Lucas Esteves veio para jogar pelo flanco. Igor Serrote volta da Seleção Brasileirão sub-20 com moral para brigar por espaço na lateral-direita.



Camilo passa a ser uma opção a mais na primeira função do meio-campo. Cuéllar chegou para ser titular. Em condições normais, fará a dupla com Villasanti.