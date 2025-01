Grêmio oficializa reforços do elenco feminino; veja o tempo de contrato

Katielle chega como reforço para a lateral-esquerda. (Divulgação/Grêmio FBPA)

A direção do Grêmio oficializou, nesta segunda-feira (27), a assinatura de contrato com a lateral Katielle. Este foi o oitavo anúncio oficial em relação às atletas que já treinam no clube e deverão firmar vínculo em breve.

Desde o ano passado, o Grêmio tem adotado o protocolo de comunicar os acordos com as atletas e, posteriormente, anunciar a contratação quando há a assinatura do vínculo.

No caso de Katielle, a lateral assinou até o final desta temporada. Em relação a outras contratações, o tempo de contrato é semelhante.

As goleiras Letícia Rodrigues e Raíssa, a zagueira Karol Arcanjo, a meia Camila Pini, e as atacante Yamila Rodríguez e Valéria Paula também assinaram até o final de 2025.

Nesta relação, a exceção fica por conta de Brenda Woch. A atacante, que veio do Toluca, no México, firmou contrato até o final de dezembro deste ano. Porém, se atingir determinadas metas, renovará automaticamente por mais um ano.

Das contratações acertadas para esta temporada, ainda restam as oficializações das meias Amanda Brunner, ex-Ferroviária, e Drika, contratada do Botafogo.

Na temporada de 2025 o clube disputará quatro competições: Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.

