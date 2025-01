Inter renova contrato com goleira da equipe feminina

— A Tainá é uma jogadora que mostrou muita maturidade e qualidade em pouco tempo. Sabemos do potencial dela e acreditamos que será fundamental para os nossos planos futuros . Sua dedicação e talento representam o que buscamos para as Gurias Coloradas — afirmou a gerente de futebol feminino, Luiza Parreiras.

Em 2025, o Inter terá três competições no calendário: Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Tainá disputará posição com as goleiras Mayara, Barbara e Mari Ribeiro.