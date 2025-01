Formada no futebol do Interior, zagueira é alçada ao time principal do Inter

Defensora de 18 anos foi capitã colorada na Copinha. (Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

A temporada de 2025 marcará mais um passo importante na carreira de Bianca Martins, zagueira das Gurias Coloradas. Aos 18 anos, ela foi promovida oficialmente ao elenco principal e é vista como um dos talentos promissores do clube.

A defensora foi contratada pelo Inter no final de 2022, após ser revelada pelo Flamengo de São Pedro, de Tenente Portela, no noroeste do Estado. Na base colorada, ganhou destaque e a confiança do técnico David da Silva, que também a promoveu como capitã durante a disputa da Copa São Paulo, que terminou com o vice-campeonato.

Em 2024, foram 16 jogos pela base — todos como titular — e quatro gols marcados. Suas aparições na categoria sub-20 também lhe renderam oportunidade no elenco principal. No Gauchão, estreou como profissional e ainda marcou gol no 15 a 0 sobre o Elite.

Pelo Colorado, são três taças conquistadas: Gauchão Feminino sub-17, Brasileirão sub-20 e Copa Gramado/Siapergs.

A zagueira tem perfil polivalente. Além de atuar na zaga, pode ser opção como volante. O chute de média e longa de distância também está entre seus atributos.

Com o novo status, a jovem também assinou seu primeiro contrato profissional. O novo registro já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Bianca estreou no time principal do Flamengo de São Pedro aos 16 anos. André Ávila / Agencia RBS

O início da zagueira

Bianca Martins é um dos talentos revelados pela safra do Flamengo de São Pedro. O clube ficou marcado por promover atletas indígenas em uma competição estadual, pela primeira vez, em 2021, em história que foi contada pela reportagem de GZH.

A atleta estreou no time principal do Flamengo em 2022, quando ainda tinha 16 anos. Sob o comando de Tiago Rodrigues, técnico à época, passou a atuar na defesa, depois da experiência como volante e meia-atacante no futsal.

Em seu primeiro ano, participou da disputa do Brasileirão Feminino A-3 e do Gauchão adulto. No torneio estadual, marcou dois gols na vitória sobre o Oriente, logo na primeira rodada.

Da vida do campo em Derrubadas, Bianca Martins teve a herança futebolística do pai, Everaldo Pereira Martins. Em entrevista à Zero Hora, ainda em 2022, ele revelou o orgulho de ver a filha crescendo aos poucos e o sonho de poder vê-la com a camisa da Seleção.

Leia Mais Inter atrasa pagamento para ex-atleta do elenco feminino