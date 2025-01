No "BBB 25", Vitória Strada avalia amizade com Mateus: "Não fazia tantas coisas que te irritavam"

Mateus e Vitória Strada enfrentaram o segundo paredão do "BBB 25".

Vitória Strada e Mateus conversaram sobre a amizade e a convivência no BBB 25 na terça-feira (28). Os dois enfrentaram o segundo paredão da temporada ao lado de Diego e Daniele Hypólito e Edilberto e Raissa. Pai e filha deixaram o programa .

Antes do programa, eles se definiam como "irmãos" e ressaltavam a "sintonia muito forte". No entanto, protagonizaram conflitos — entre si e com outros colegas — nas duas semanas de confinamento.