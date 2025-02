Justiça concede regime aberto para bolsonarista que planejou ataque a bomba no DF

George Washington foi condenado em maio de 2023 a nove anos e quatro meses de prisão. Jefferson Rudy / Agência Senado

A Justiça do Distrito Federal determinou, no sábado (15), que o militante bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa passe do regime semiaberto para o regime aberto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Na véspera de Natal de 2022, ele tentou detonar uma bomba acoplada a um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene de aviação no aeroporto de Brasília — um local movimentado por milhares de pessoas durante o fim de ano.

A tentativa de atentado de George Washington ocorreu em meio aos tumultos registrados no Distrito Federal entre o final de 2022 e o início de 2023, período que sucedeu a eleição e a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os episódios de agitação incluíram os distúrbios na avenida W3 Norte, no fim de 2022, e a invasão seguida de depredação de prédios públicos na Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro de 2023, atingindo o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

Decisão

A decisão foi proferida pelo juiz Bruno Aielo Macacari, que considerou que Sousa preencheu os requisitos para a progressão de regime, uma vez que não cometeu infrações disciplinares durante o período em que esteve preso.

Além disso, a medida busca reduzir a superlotação no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) do Distrito Federal, onde são mantidos os detentos do regime semiaberto. Nesse modelo, os internos podem trabalhar fora da unidade prisional durante o dia, retornando à noite.

Condenado em maio de 2023 a nove anos e quatro meses de prisão pelos crimes de exposição da vida alheia a perigo, incêndio a combustível e porte ilegal de artefato explosivo, George Washington foi sentenciado junto com Alan Diego dos Santos Rodrigues.

Em maio de 2024, um ano após a condenação, George Washington progrediu para o regime semiaberto por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A prisão ocorreu na véspera de Natal, em 24 de dezembro de 2022, no mesmo dia do atentado frustrado.

No momento da detenção, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou um arsenal de armas e explosivos pertencentes a ele no apartamento alugado onde morava, no bairro Setor Sudoeste.

Durante a tentativa de atentado, George Washington utilizou emulsões explosivas provenientes do Pará para confeccionar a bomba, que foi acoplada ao caminhão-tanque por Alan Diego dos Santos.