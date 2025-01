O que Roger fará no primeiro jogo do Inter no ano?

Ainda que com desfalques, a escalação do Inter que vai encarar a seleção mexicana , na noite desta quinta-feira (16), dirá muito sobre o que Roger Machado pensa sobre a formação ideal da equipe .

Entretanto, as contratações que a direção fez indicam que o modelo a ser adotado não é com dois homens de área. Vitinho e Carbonero são jogadores de lado de campo e se somam a Wesley e Wanderson. Está claro que Roger tem muita segurança no esquema que funcionou muito bem no Brasileirão 2024.