Para marcar centenário, PGM lança série sobre curiosidades históricas de Porto Alegre

Ao longo do mês de janeiro, serão relembradas grandes obras e uma série de acontecimentos da década de 1920, como a abertura da Avenida Borges de Medeiros, a inauguração da Usina do Gasômetro, do Hotel Majestic, do Cine Teatro Capitólio, da Hydraulica Moinhos de Vento e do auditório Araújo Vianna, originalmente localizado na Praça da Matriz. Todas elas foram obras idealizadas no contexto do Plano Geral de Melhoramentos, concebido em 1914 e reeditado pelo então intendente Otávio Rocha.