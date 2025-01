Novo uniforme do Inter: como será a camisa apresentada no amistoso contra o México

Torcida colorada verá o novo uniforme pela primeira vez no gramado do Beira-Rio.

A camisa poderá aparecer “lisa” na parte da frente, visto que o clube ainda não fechou o novo patrocínio máster. O logo do Banrisul estará nas costas. Nas mangas, não aparecerá a marca Vero.

Diante da dificuldade em fechar um novo patrocínio principal, existe a possibilidade de que o lançamento dos novos uniformes seja adiado . Isso porque os produtos chegarão nos próximos dias e, como os símbolos das marcas são estampados no próprio Beira-Rio, uma nova marca parceira pode ser inserida de última hora, atrasando a apresentação.

Quem já viu o manto desta próxima temporada garante: "A nova camisa é linda”. Será uma homenagem ao primeiro título nacional do clube: o Brasileirão conquistado em 1975.

O lançamento neste dia 16 de janeiro deve impulsionar as vendas, gerando uma receita extra importante neste início de ano. Por isso, o departamento de marketing corre para definir os últimos detalhes.

