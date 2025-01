O que se sabe sobre o suposto interesse do Botafogo em Roger

Roger antes de duelo com o Botafogo, em 4 de dezembro de 2024, pela 37ªrodada do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Na última quinta-feira (2), surgiu a informação de que o Botafogo teria sondado a situação de Roger Machado. O empresário do treinador, Leonardo Ferreira, afirmou que um intermediário procurou saber detalhes do contrato de Roger com o Inter.

Entretanto, esse intermediário não foi autorizado pelo clube carioca a fazer o contato. Conversei com um dirigente do Botafogo que me garantiu:

— É 100% mentira.

Inclusive, o Inter já foi avisado que não procede o interesse do clube de John Textor no treinador colorado.

Roger está completamente envolvido com o projeto do Inter e participa ativamente do processo de montagem do elenco.