Empresário de Roger afirma ter sido procurado por nome "ligado ao Botafogo", mas Inter garante: "Não tem nada"

Sem técnico desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo vasculha o mercado em busca de um substituto. E um dos citados foi Roger Machado, treinador do Inter . Ao menos é o que diz o empresário do comandante colorado.

Leo Ferreira afirmou que foi procurado por um agente que não tem relação formal com o Botafogo:

— Teve um contato de um empresário do Rio, mas nada de oficial. Faz parte do mercado normal.

No Inter, o assunto foi recebido com naturalidade. A direção trata o tema como uma situação de mercado.

Roger tem contrato com o Inter até dezembro de 2025. O Botafogo tem feito entrevistas com candidatos a ocupar o cargo na atual temporada. O principal favorito é André Jardine, atual treinador do América-MEX.