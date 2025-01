Alvo do Botafogo, gaúcho André Jardine tem multa milionária com América-MEX

André Jardine fez história no América-MEX Club América / Divulgação

O Botafogo está disposto a contratar André Jardine para substituir Artur Jorge, que deixou o cargo após o encerramento da temporada. Nem que, para isso, precise pagar a multa para romper o contrato do técnico gaúcho com o América-MEX. Segundo a imprensa mexicana, trata-se do equivalente a R$ 30 milhões.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Artur Jorge deixou o Botafogo para aceitar uma oferta do Catar. Jardine, que ganhou todos os campeonatos que disputou em 2024 pelo América-MEX, foi o escolhido para ocupar o cargo.

Mas o gaúcho de 45 anos renovou seu contrato recentemente até 2027. E o clube mexicano incluiu uma multa de US$ 5 milhões para encerrar antes do prazo.

De acordo com a imprensa carioca, Jardine teve uma conversa com John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, e houve avanço nas negociações.