Renato fala sobre propostas e objetivo para a próxima temporada; veja o vídeo

Renato está sendo especulado para o Botafogo, caso ocorra a saída de Artur Jorge. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Na chegada ao Jogo das Estrelas, realizado neste sábado (28), no Maracanã, o técnico Renato Portaluppi falou com a imprensa sobre 2025. O treinador foi questionado a respeito do futuro e do que pensa para a próxima temporada.

— Esse ano de 2024 foi bastante pesado pra mim, desgastante, mas para todo o povo do RS, por causa da enchente. Jogamos um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores longe do nosso estádio, longe das nossas famílias, e isso desgastou bastante. Agora é hora de descansar, curtir minha família, meus amigos, meu futevôlei, meu cachorro — afirmou o treinador.

Após despedir-se do Grêmio, Renato recebeu propostas de Vasco e Santos, mas negou ambas. Agora, também há uma especulação sobre a ida dele para o Botafogo, caso ocorra a saída de Artur Jorge. O ex-treinador do Tricolor afirmou que pensa em descansar antes de assumir um novo clube.

— Pelo menos uns três, quatro meses. eu vou descansar minha cabeça, minha mente. Toda proposta que vem, eu tenho estudado, mas eu tenho dado sempre a mesma resposta. No momento, não é dinheiro, é descansar a minha cabeça e curtir a minha família — finalizou.