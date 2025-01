Problema com rede de esgoto causa transtornos para moradores da zona norte de Porto Alegre

Ao longo da rua, é possível ver poças. Jhully Costa / Agência RBS

Um problema na rede de esgoto vem gerando transtornos há semanas para moradores da Rua Di Cavalcanti, no bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte de Porto Alegre. As tubulações informais estouraram ainda em dezembro e, desde então, a água tem retornado para dentro de algumas residências — causando, inclusive, um acidente doméstico. Técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) já estiveram no local e uma nova vistoria está agendada para segunda-feira (6).

De acordo com a moradora Maria da Glória Hehn Lopes, 61 anos, as tubulações foram construídas há mais de uma década pela população que reside no local e já apresentaram problemas — que foram resolvidos por equipes do Dmae — em outras ocasiões. Ela afirma que o vazamento atual começou ainda em novembro de 2024 e que o departamento foi acionado diversas vezes. Ao longo da rua, é possível ver poças dos dois lados, em frente às residências.

Além disso, dias antes do Natal, o esgoto começou a retornar para dentro de algumas casas. Na residência de Glória, o retorno do efluente resultou em um alagamento em parte da cozinha. Foi onde a babá escorregou e torceu o pé. Agora, usando uma tala na perna esquerda, ela não conseguirá trabalhar pelos próximos dias.

— Chamamos eles para darem uma olhada, para tentarem desentupir, mas não trouxeram nenhum material. Eles vêm aqui, olham, tiram foto, colocam cavaletes e vão embora. Realmente, esse esgoto não é oficial do Dmae, porque estamos esperando o nosso pelo orçamento participativo, só que ainda não foi liberado. Então, nós moradores nos reunimos e fizemos, estava funcionando bem até agora e, quando entupia, equipes vinham e limpavam para nós — relata a moradora.

Desde o início do problema, os moradores abriram diferentes protocolos junto ao 156. A última visita de uma equipe do departamento, conforme a população, ocorreu na sexta-feira (3).

— Nós temos direito ao mínimo, que é saneamento básico. Até sair o esgoto oficial mesmo para nós, a gente precisa viver de uma maneira digna. E devido ao fato de não estar correndo na rua, (o esgoto) está voltando para as casas, como voltou aqui. E aí, no domingo passado, nos reunimos, fizemos um mutirão e abrimos esses buracos para tentar trocar os canos, só que não tem como — destaca Glória.

Embora a rede não seja do Dmae, a população espera que o departamento auxilie no conserto das tubulações. Os moradores afirmam estarem dispostos a arcar com o custo dos canos necessários, mas precisam de ajuda para desentupir alguns trechos e de uma máquina para fazer a instalação da tubulação que terá de ser trocada.

— Os canos estão amassados e nós não queremos muita coisa. Queremos só que venha uma máquina e faça a valeta para nós, os canos eles (os moradores) vão comprar. A gente só quer que faça a valeta. O projeto (para instalação do esgoto oficial) está na mesa do engenheiro ainda. Esse trâmite é muito demorado — explica Jorge Roberto de Oliveira, 60 anos, vice-presidente da Associação de Moradores do bairro.

Em nota, o Dmae informou que a rua passou por vistoria no dia 31 de dezembro e que, na oportunidade, “as equipes, especializadas em esgoto pluvial, constataram que as tubulações de esgoto da via são informais” e que “o vazamento é de esgoto cloacal”. Por isso, a equipe deslocada na ocasião não interveio, “derivando o protocolo para o setor especializado neste tipo de resíduo”.

Assim, ainda conforme o departamento, uma nova vistoria será feita na segunda-feira (6), “para que os técnicos determinem o que pode ser feito nesta estrutura, uma vez que o Dmae não possui detalhamento de como foi feita a instalação pelos moradores”.

Confira a nota do Dmae na íntegra:

"O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que a rua Di Cavalcanti, localizada no bairro Santa Rosa de Lima, passou por vistoria em 31 de dezembro. Na oportunidade, as equipes, especializadas em esgoto pluvial, constataram que as tubulações de esgoto da via são informais. Ou seja: foram construídas pelos próprios moradores, não integrando de saneamento de Porto Alegre.