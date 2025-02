O detalhe que falta para Thiago Maia deixar o Inter

Alguns pontos que estava em aberto para a saída de Thiago Maia do Inter foram fechados na terça-feira (18) . O Santos conseguiu reduzir a dívida que irá assumir com o Flamengo em 500 mil euros . O atleta abriu mão de valores que tem direito de receber e estavam sendo cobrados na Justiça. Mas falta o time paulista assinar o contrato e pagar o Inter.

Inicialmente, o valor pedido para liberar Thiago Maia era de 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões) , à vista. O Inter aceitou parcelar o mesmo valor, mas quer receber 1 milhão de euros até junho deste ano, sendo a primeira parcela, de 500 mil euros, no ato da assinatura. O restante será pago até o fim de 2026.

A direção do Santos concordou e tudo deve ser assinado ainda nesta quarta-feira (19). Entretanto, o Inter adota cautela e não libera o jogador antes de o valor entrar na conta do clube.

Thiago Maia não treinou na manhã desta quarta , mas esteve no CT Parque Gigante e só será liberado para viajar após a assinatura de contrato.

