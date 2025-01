Com desconforto, Adriel perde a primeira semana de pré-temporada do Grêmio

Goleiro retornou de empréstimo do Bahia reclamando de dores. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio fechou a primeira semana de pré-temporada sem poder contar com Adriel. Presente na cerimônia de abertura do ano, realizada em um hotel na zona norte de Porto Alegre, o goleiro se apresentou das férias relatando um desconforto e não participou de nenhum treino no CT Luiz Carvalho.

Apesar das dores, o atleta não teve lesão diagnosticada e, por isso, mantém uma rotina de trabalhos longe do gramado. Vinculado ao Tricolor até o fim de 2025, o jovem de 24 anos voltou ao clube gaúcho depois de um ano e meio emprestado ao Bahia.

Além de Adriel, quem também não tem participado das últimas atividades é Marchesín que, paralelamente ao interesse do Boca Juniors, apresentou uma sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita. A ideia é que ele possa ser reintegrado na próxima semana.

Desta forma, neste momento, o técnico Gustavo Quinteros conta apenas com dois goleiros do elenco profissional: Gabriel Grando, que voltou de empréstimo do Cruzeiro, e com o jovem Thiago Beltrame, também oriundo das categorias de base. Para completar os treinos, foi chamado o garoto Guilherme Leal, que é do time sub-20 mas não compõe a delegação que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.